Химкинские спортсмены завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою
Спортсмены из Химок завоевали медали на турнире по рукопашному бою
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты) и завоевали 14 наград. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотые медали получили Андрей Стрыжак и Тимофей Власкин, серебряные — Ева Давыдова, София Рулова, Влад Слукин, Кирилл Лисин, Александр Кожухин, Елисей Запрометов. Брозовыми призерами оказались Виктория Конькова, Дмитрий Павлюткин, Дмитрий Пронин, Егор Кожевников, Даниил Иванов и Артем Донсков.
«Гордимся каждым из наших участников за их труд, упорство и спортивный дух. Эта победа — результат многочасовых тренировок и неоценимой поддержки тренеров и родителей», — поделилась руководитель военно-патриотической организации «Сова» Ольга Кириллова.
Участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.