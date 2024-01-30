Турнир «Трудовая лыжня» состоялся в деревне Головино в городском округе Истра

Более трехсот лыжников-любителей поучаствовали в соревнованиях по лыжным гонкам «Трудовая лыжня», которые состоялись на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в городском округе Истра. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что лыжники соревновались в индивидуальном спринте на 100 метров и командной эстафете (мужчина, женщина, мужчина, круг 2000 метров). В этом году турнир был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В индивидуальной гонке среди женщин первое место заняла Алена Межевых (представитель команды министерства физической культуры и спорта Московской области), на второй строчке расположилась Вера Стадник (Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ)), замкнула призовую тройку Нина Коконкина (Росгвардия). В аналогичной дисциплине среди мужчин «золото» завоевал Артемий Голубцов (министерство физической культуры и спорта Московской области), «серебро» в активе Михаила Будашкина из МТУСИ, «бронза» у Андрея Коконкина из Роскосмоса.

В командной гонке победили представители МТУСИ, на второй строчке расположились лыжники из Росгвардии и замкнули призовую тройку спортсмены министерства физической культуры и спорта Московской области.

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