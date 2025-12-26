Тутберидзе рассказала о нюансах подготовки Петросян к Олимпиаде

Тренер Этери Тутберидзе раскрыла в интервью «Оkko Спорт», какие сложности испытывает ее ученица Аделия Петросян при подготовке к Олимпийским играм.

Фигуристка выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге, но при этом допустила три ошибки при исполнении элементов ультра-си в произвольной программе.

Тутберидзе отметила, что Петросян испытывала огромную эмоциональную нагрузку. Ей пришлось форсировать форму к квалификационным соревнованиям в Пекине, при этом после травмы у Петросян в какой-то момент не оказалось стабильных тройных прыжков. Тройной аксель Тутберидзе вообще назвала «посещающим» прыжком.

Тренер рассказала, что работа над контентом для олимпийской программы все еще ведется. В итоге в нее попадут те элементы, которые получаются наиболее стабильно.

«Кататься на Олимпиаде без ультра-си совершенно не имеет смысла, потому что у нас нет рейтинга, будем начинать с первой разминки и ничем примечательным не будем отличаться. Если аксель так и останется «посещающим» прыжком, то мы, наверное, сфокусируемся на тулупах», — сказала Этери Тутберидзе.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, что для Петросян и Петра Гуменника накануне Олимпиады организуют еще один турнир, чтобы участники Игр смогли представить свои программы на публике в соревновательном режиме.