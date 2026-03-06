Тутберидзе вспомнила, как ей пришлось разруливать конфликт Липницкой и Медведевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе на «Форуме в большом городе» вспомнила, как ей пришлось сглаживать конфликт между фигуристками Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой.

Этери ответила на вопрос, чем она занимается на выходных. Выяснилось, что выходных у нее практически не бывает, и эта ситуация берет свое начало с того времени, когда у Липницкой и Медведевой были напряженные отношения. Тутберидзе рассказала, что составила график тренировок без выходных, чтобы спортсменки не пересекались.

Позже подобная ситуация повторилась с Медведевой и Алиной Загитовой.

Этери Тутбериде воспитала целый ряд выдающихся фигуристок — Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Александру Трусову, Камилу Валиеву. Загитова и Щербакова выигрывали Олимпийские игры, Липницкая также стала олимпийской чемпионкой, но в командном турнире.

Ранее стало известно, какую премию выплатит правительство Санкт-Петербурга фигуристу Петру Гуменнику за участие в Олимпийских играх.