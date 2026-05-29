Твердовский вспомнил о драке с 19-летним Овечкиным

Бывший защитник, двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский в интервью Sports.ru вспомнил о драке с 19-летним Александром Овечкиным, который еще не уехал в НХЛ и выступал за «Динамо».

Занятный эпизод произошел в сезоне 2004/2005, когда в НХЛ был локаут. Тогда в Россию приехали поиграть многие звезды заокеанской лиги. В частности, одноклубником Твердовского в «Авангарде» стал знаменитый чех Яромир Ягр.

«Динамо» вело с крупным счетом, в концовке матча Саша у лавки провел силовой прием в спину Ягру. А такие вещи в любой команде и в любой лиге без реакции партнеров не остаются. Я был рядом и просто отреагировал. Не было никакой необходимости в такой ситуации проводить настолько грязный прием против лучшего игрока нашей команды», — рассказал Твердовский.

Он отметил, что в той ситуации не было ничего особенного: игроки немного потолкались — рабочий момент.

В следующем сезоне Овечкин уехал играть за «Вашингтон», в котором провел 21 сезон. Твердовский также вернулся в НХЛ и в 2006 году взял свой второй Кубок Стэнли с «Каролиной» (ранее он завоевывал трофей с «Нью-Джерси»).

