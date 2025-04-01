«Ты не Месси, никто здесь не Месси»: футболист «Милана» жестко раскритиковал партнера

Английский защитник «Милана» Кайл Уокер в перерыве матча с «Наполи» просил своего партнера португальца Жоау Феликса играть попроще. Видео с наставлениями завирусилось в Сети.

«Милан» проигрывал к перерыву 0:2, и что-то нужно было не менять. Уокер просил Феликса быстрее расставаться с мячом.

«Ты не Месси, никто здесь не Месси», — утверждал англичанин.

Видимо, просьба Уокера не была услышана, так как Феликса заменили спустя 10 минут после начала второго тайма. «Милан» отыграл один мяч, но к этому моменту на поле не было и Уокера, которого заменили на 79-й минуте.

34-летний защитник сборной Англии Кайл Уокер пришел в итальянский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити», за который выступает с 2017 года. Жоау Феликс также арендован «Миланом» — из «Челси». После 30 туров «Милан» занимает лишь девятое место в Серии А.

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