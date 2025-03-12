Актрисе Валентине Талызиной диагностировали онкологию
SHOT: у звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной обнаружили рак
Фото: [vkvideo.ru/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ]
У советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной обнаружили рак. Об этом стало известно SHOT.
Накануне ей понадобилась неотложная медицинская помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Талызина вызвала врачей на дом. Она пожаловалась на тошноту и боли в теле, которые беспокоили ее в течение нескольких дней.
В ходе медицинского обследования врачи установили, что ухудшение здоровья связано с онкологическим заболеванием поджелудочной железы. Сейчас Валентина Илларионовна проходит амбулаторное лечение.
Широкую известность Талызина получила благодаря ролям в таких культовых фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».
Также актриса известна по своей закадровой работе и озвучиванию фильмов и мультфильмов. В 2012 году артистка также выпустила книгу под названием «Мои пригорки, ручейки», в которой поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о жизни и творчестве.
Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал самые неочевидные симптомы рака крови.