Актрисе Валентине Талызиной диагностировали онкологию

У советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной обнаружили рак. Об этом стало известно SHOT.

Накануне ей понадобилась неотложная медицинская помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Талызина вызвала врачей на дом. Она пожаловалась на тошноту и боли в теле, которые беспокоили ее в течение нескольких дней.

В ходе медицинского обследования врачи установили, что ухудшение здоровья связано с онкологическим заболеванием поджелудочной железы. Сейчас Валентина Илларионовна проходит амбулаторное лечение.

Широкую известность Талызина получила благодаря ролям в таких культовых фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».

Также актриса известна по своей закадровой работе и озвучиванию фильмов и мультфильмов. В 2012 году артистка также выпустила книгу под названием «Мои пригорки, ручейки», в которой поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о жизни и творчестве.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал самые неочевидные симптомы рака крови.