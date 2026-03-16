У блогера Лерчек начались проблемы со зрением

Состояние здоровья блогера Валерии Чекалиной (более известной как Лерчек) резко ухудшилось. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash. На фоне диагностированного ранее рака желудка она начала терять зрение.

Врачи связывают это с распространением метастазов в сосудистую оболочку глаза или с общей интоксикацией организма и сильным истощением. В ближайшее время Лерчек должна пройти курс лучевой терапии.

Отмечается, что из-за ухудшения самочувствия Лерчек не смогла присутствовать на очередном заседании в Гагаринском суде, где рассматривается ее дело о выводе денег за рубеж. Защита намерена предоставить медицинские документы и подать ходатайство об отложении процесса, изменении меры пресечения или даже о приостановке производства по делу.

Напомним, ранее Лерчек не признавала свою вину в инкриминируемых ей преступлениях. Ее экс-супруг Артем Чекалин, напротив, признал вину после показаний бывшего бизнес-партнера.

Ранее артист Александр Ревва потребовал освободить из-под стражи онкобольную Лерчек.