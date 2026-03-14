Ревва потребовал освободить из-под стражи онкобольную Лерчек

На церемонии вручения национальной музыкальной премии «Виктория» произошло неожиданное обращение, далекое от праздничной атмосферы. Как передает РИА Новости , артист Александр Ревва, известный своими комедийными ролями и эстрадными песнями, всерьез взволновал публику, призвав освободить из-под домашнего ареста блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Поводом для эмоционального заявления стал диагностированный у молодой женщины рак желудка четвертой стадии.

В субботу вечером, когда в зале царила атмосфера музыки и наград, Ревва вышел к журналистам с совершенно иной повесткой. Он рассказал, что накануне прочитал новость о состоянии Лерчек и не смог остаться равнодушным. Ситуация, по его словам, потрясла его до глубины души.

«Конечно, ее надо освободить. Она только родила, молоденькая девочка. Здоровья ей, терпения мужу, родным и близким. Я вчера прочитал и мне стало плохо. Люди, будьте добрее, пожалуйста», — цитируют слова артиста журналисты, присутствовавшие на мероприятии.

История, о которой идет речь, действительно ужасает. У 31-летней Валерии Чекалиной врачи обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Злокачественные клетки распространились на позвоночник, ноги и, предположительно, затронули легкие. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба спустя всего несколько дней после радостного события.

24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка — мальчика от аргентинского тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Казалось бы, впереди счастливое материнство и заботы о малыше. Но уже на следующий день после выписки из роддома блогер попала в онкологическую реанимацию. В пятницу медики приступили к курсу химиотерапии, который сейчас проходит Чекалина.

На фоне этих трагических обстоятельств особенно остро звучит вопрос о мере пресечения. Лерчек находится под домашним арестом в рамках уголовного дела, и теперь ее адвокаты, а вслед за ними и публичные личности, такие как Ревва, призывают учесть состояние здоровья женщины. Артист не вдается в юридические тонкости, он апеллирует к человечности: молодая мать с онкологией в тяжелой стадии едва ли способна скрыться или помешать следствию.

Ранее сообщалось, что история Лерчек заставила онкологов бить тревогу о скрытой опухоли.