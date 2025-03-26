Дирижера Владимира Минина госпитализировали в Москве с гипертоническим кризом

У дирижера Владимира Минина резко подскочило давление, что привело к гипертоническому кризу. В связи с ухудшением состояния здоровья лауреата Государственной премии СССР срочно доставили в одну из московских больниц, сообщил телеграм-канал Mash.

В настоящее время 96-летний музыкант находится под наблюдением квалифицированных специалистов. Его состояние оценивается как стабильное.

Владимир Николаевич широко известен как выдающийся интерпретатор русской духовной музыки, а также как экс-руководитель Московского камерного хора.

Благодаря его деятельности русская церковная музыка приобрела всемирную известность и была восстановлена в правах как важная составляющая мировой музыкальной культуры.

Ранее сообщалось, что дирижер шоу «Голос» Сергей Жилин экстренно прооперирован.