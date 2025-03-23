Чурикова: дирижер шоу «Голос» Сергей Жилин экстренно прооперирован

Сергей Жилин, руководитель музыкального проекта «Голос», был экстренно прооперирован после госпитализации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ведущая популярного музпроекта Яна Чурикова.

В воскресенье, 23 марта, утром стало известно, что Жилин был срочно госпитализирован. У него возникли сильные боли в животе.

«Сергея Жилина прооперировали, он уже в палате на терапии», — сказала представитель Жилина.

Как она рассказала, у Жилина был нестабильный рабочий график, который повлиял на его самочувствие. В период работы над проектом «Голос» Жилин и его команда по ночам занимались подготовкой партитур для репетиций. Чурикова попросила представителей СМИ не задавать лишних вопросов музыкантам оркестра «Фонограф».

В данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось что актрису Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище.