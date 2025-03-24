У Дженнифер Энистон впервые за долгое время появился звездный ухажер

Впервые за долгое время Дженнифер Энистон была замечена на романтическом свидании с известным актером. Фотографам удалось запечатлеть актрису в компании Педро Паскаля, знаменитого по сериалам «Одни из нас», «Игра престолов» и «Нарко», на их встрече.

Ранее информация о личной жизни Энистон поступала исключительно от инсайдеров. Ходили слухи, что Дженнифер не против отношений, но предпочитает проводить встречи с потенциальными партнерами дома поздно вечером, опасаясь быть замеченной в дневное время и подвергнуться критике.

Согласно изданию Daily Mail, Энистон и Паскаль провели около трех часов в баре Tower в Западном Голливуде. Они прибыли на ужин и покинули заведение раздельно. Звезда «Друзей» выбрала повседневный стиль, сочетая белую футболку с черным жилетом и джинсами с высокой посадкой, дополнив образ черными сапогами на каблуках. Актер фильма «Гладиатор 2» был одет в черную футболку, кожаную куртку, джинсы и коричневые мокасины.

Актеры прибыли в заведение около 20:00 и были замечены покидающими его в 23:30. Они были в хорошем настроении и долго беседовали на парковке, прежде чем уехать на разных машинах.

По слухам, встреча произошла вскоре после женитьбы бывшего мужа Дженнифер Джастина Теру на молодой возлюбленной.

Некоторые предполагают, что свидание носило исключительно деловой характер. Возможно, Педро Паскаль появится в новом сезоне «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и именно она предложила ему участие в проекте.

Ранее сообщалось, что экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся для съемок нового фильма.