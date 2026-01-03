У Эстонии могут отобрать чемпионат Европы по фехтования из-за отказа допустить россиян

Международная федерация фехтования (FIE) может лишить Эстонию права провести чемпионат Европы в 2026 году из-за позиции властей страны по отношению к российским и белорусским спортсменам, сообщает эстонское гостелерадио ERR.

Федерация требует от властей страны письменного подтверждения того, что все спортсмены смогут получить возможность участвовать в турнире. Эстонцы такой документ подписывать отказываются.

Чемпионат Европы должен пройти в Таллине с 16 по 21 июня. По словам генсекретаря Союза фехтования Эстонии Айвара Паалберга, в его организации практически смирились с тем, что турнир у них отнимут.

FIE допустила российских и белорусских фехтовальщиков в нейтральном статусе. На чемпионате мира в Тбилиси они принимали участие в полном объеме, включая командные соревнования. Российская саблистка Яна Егорян стала чемпионкой мира, рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро. Также россиянки стали вторыми в командной шпаге.

