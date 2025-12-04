«У этих людей нет достоинства»: украинский лыжник возмутился допуском россиян на турниры

Украинский лыжник Дмитрий Романченко резко раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), вставшего на сторону России в вопросе допуска ее атлетов на международные соревнования, включая Олимпийские игры. Как пишет «Газета.ру» , в интервью изданию VG спортсмен заявил, что решение суда его разочаровало, и выразил убежденность, что российским и белорусским спортсменам должен быть закрыт доступ на все крупные турниры.

По мнению Романченко, такие атлеты не заслуживают права участвовать в Олимпийских играх и других соревнованиях, поскольку, как считает спортсмен, они не проявляют стремления к миру и не имеют моральных принципов.

«Я считаю, что у этих людей нет никакого достоинства. Они не прилагают никаких усилий для создания мирного сообщества», — заявил он

Это заявление было сделано в период сложной правовой ситуации. Полноценно российские лыжники не выступали на международных турнирах с весны 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта. Осенью 2025 года федерация повторно проголосовала за недопуск, в том числе и под нейтральным флагом. Однако Россия обратилась в Спортивный арбитражный суд, который отменил это решение, удовлетворив апелляцию.

С одной стороны, CAS как высшая юридическая инстанция в спорте руководствуется уставами и процедурами, защищая права спортсменов на участие. С другой — для многих атлетов из стран, вовлеченных в конфликт, спорт неотделим от этики и личной позиции.

Вердикт CAS, вероятно, не ставит точку в этом споре, а лишь открывает новый этап дискуссий о допустимых границах санкций, нейтральном статусе и самой роли спорта в условиях глубоких международных разногласий.

Ранее сообщалось, что самый титулованный лыжник мира отреагировал на допуск россиян на международные турниры.