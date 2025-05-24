У комика Нурлана Сабурова нашли роскошную недвижимость в Подмосковье

Телеграм-канал SHOT сообщил , что комик Нурлан Сабуров, допустивший нарушение миграционных правил в России, является собственником дорогостоящего коттеджа и участка земли в Подмосковье.

Согласно сведениям, предоставленным SHOT, комик проживает в элитном закрытом поселке в доме, оцениваемом примерно в 115 млн руб.

В феврале 2022 года 33-летний артист стал владельцем земельного надела площадью 1285 кв. м в жилом комплексе «Новорижский». Стоимость данной земли составила около 12,2 млн руб. На этой территории возвышается роскошный особняк. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости оценивается примерно в 115 млн руб.

Там звезда «ЧБД» проживает вместе с супругой и тремя детьми, которых пара предпочитает не демонстрировать публично. Также в распоряжении Сабурова находятся два автомобиля: Mercedes-Benz G-Class 2018 года с запоминающимся номерным знаком SBR, стоимостью около 20 млн руб., и Cadillac Escalade 2021 года, оцениваемый примерно в 11 млн руб.

Ранее сообщалось, что комик Нурлан Сабуров превысил допустимый срок пребывания в России.