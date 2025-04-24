У комиков Романова и Комиссаренко остался бизнес в России

Несмотря на утрату российского гражданства, юмористы Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов продолжали вести предпринимательскую деятельность на территории России, которую покинули несколько лет назад, сообщил телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что Дмитрий Романов до сих пор является действующим индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в московском районе Хорошево-Мневники. Аналогичное ИП числится и за Славой Комиссаренко, с регистрацией в районе Арбат.

Оба предприятия комиков функционируют в области видеопроизводства и искусства. В скором времени Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует их ликвидировать.

Ранее блогер Кухаркин оценил лишение белорусского комика российского гражданства.