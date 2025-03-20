«У нее язык быстрее головы»: фигуристка Скопцова высказалась о скандале с участием Загитовой

Загитова была капитаном «красных» на турнире и назвала участницу своей команды Ксению Гущину ленивой. Попавшее в прямой эфир высказывание вызвало широкий резонанс, Загитову осудили многие известные спортсмены. Чемпионка Европы Алена Косторная назвала ее слова оскорбительными.

«Я понимаю, что она не подумав сказала… И все такие: «Блин, Алина, что ты говоришь!» У нее язык, скажем так, чуть быстрее ее головы, ее мыслей. У меня тоже такое бывает, когда язык быстрее мыслей. Да, такое бывает. Но одно дело, когда между собой. А когда на камеру — можно обидеться», — сказала Скопцова.

Фигуристка предположила, что внутри команды уже давно все обсудили и помирились. Загитова в своем телеграм-канале поблагодарила всех членов своей команды за выступления на Кубке Первого канала: «Это был крутой турнир! Вы невероятные!»

Ранее Алина Загитова сняла яркое шоу на льду Байкала.