«У него бубонная чума и лихорадка денге»: тренер «Флориды» предостерег другие клубы от подписания форварда Беннетта

«У него ужасное отношение к делу. Думаю, что у него бубонная чума. Лихорадка денге. У него куча всего. Мы не уверены, что его можно вылечить», — Морис шуткой попытался отбить возможных претендентов на игрока.

Беннетт проводит впечатляющий сезон. Неожиданно для многих он попал в состав сборной Канады на Турнир четырех наций, а в плей-офф является лучшим бомбардиром «Флориды» с 20 (14+6) очками. Канадца называют среди претендентов на «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку Кубка Стэнли).

У форварда истекает контракт с кэпхитом $4,425 млн. 1 июля Беннетт может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Однако, вероятнее всего, «Флорида» предложит игроку новое соглашение с повышением зарплаты до $7-8 млн.

«Флорида» вышла вперед в финальной серии с «Эдмонтоном», разгромив соперника в третьем матче (6:1).