«У них нет ничего»: лыжница сборной России рассказала об условиях для тренировок в родной Выксе

Дебютантка молодежной сборной России по лыжным гонкам 19-летняя Арина Рощина в интервью Sport24 рассказала об условиях тренировок в родном городе Выкса в Нижегородской области.

По ее словам, условия не очень хорошие: нет лыжероллерной трассы, поэтому летом приходиться кататься на велосипедной дорожке на набережной, где много прохожих, детей с колясками, а зимой не всегда делают лыжную трассу.

При этом Рощина отметила, что у ее личного тренера подрастают перспективные лыжницы.

«Но у них нет ничего: ни финансирования, ни автобуса, чтобы ездить на соревнования», — заключила спортсменка.

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