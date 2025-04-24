У певицы Эдиты Пьехи появились серьезные проблемы со здоровьем
Mash: Эдита Пьеха начала страдать от деменции и гипертонии в 87 лет
Фото: [unsplash.com]
Состояние здоровья Эдиты Пьехи вызывает опасения: у 87-летней певицы диагностированы признаки возрастной деменции и гипертония. По мнению медиков, ухудшение ее самочувствия связано с существенным увеличением веса — артистка поправилась примерно на 30 кг.
Как сообщил телеграм-канал Mash, у знаменитой исполнительницы наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Набор веса, около 30 кг за последнее время, обусловлен малоподвижным образом жизни.
Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и скачкам давления, требующим вмешательства медиков и инъекций.
В основном Пьеха находится в своем загородном доме, расположенном в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Эдита Станиславовна проживает одна, но за ней постоянно присматривает нанятый персонал.
Ранее сообщалось, что в Москве после смерти актрисы Евгении Добровольской открыли наследственное дело.