У певицы Эдиты Пьехи появились серьезные проблемы со здоровьем

Состояние здоровья Эдиты Пьехи вызывает опасения: у 87-летней певицы диагностированы признаки возрастной деменции и гипертония. По мнению медиков, ухудшение ее самочувствия связано с существенным увеличением веса — артистка поправилась примерно на 30 кг.

Как сообщил телеграм-канал Mash, у знаменитой исполнительницы наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Набор веса, около 30 кг за последнее время, обусловлен малоподвижным образом жизни.

Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и скачкам давления, требующим вмешательства медиков и инъекций.

В основном Пьеха находится в своем загородном доме, расположенном в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Эдита Станиславовна проживает одна, но за ней постоянно присматривает нанятый персонал.

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