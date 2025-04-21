В Москве после смерти актрисы Евгении Добровольской открыли наследственное дело

В Москве открыли наследственное дело после смерти известной актрисы театра и кино, народной артистки РФ Евгении Добровольской. Об этом стало известно РИА Новости.

Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет, страдая от тяжелой болезни. У актрисы остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.

Согласно законодательству РФ, вопросы, касающиеся интересов несовершеннолетних наследников, должны представлять их родители или опекуны. С 14 до 18 лет наследники могут самостоятельно подавать заявления, но только с согласия законных представителей.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года и окончила ГИТИС в 1987 году. С 1991 года она работала в Московском художественном театре им. А. П. Чехова и снялась более чем в ста фильмах и телесериалах.

В 1998 году актрисе было присвоено звание Заслуженной артистки России, а в 2005 году — Народной артистки. В марте 2025 года Добровольская была посмертно удостоена премии «Ника» за лучшую роль второго плана.

По данным СМИ, Добровольская страдала от онкологического заболевания, которое у нее диагностировали в 2023 году. Отмечалось, что обследование показало агрессивную форму рака желудка с внутрикожными метастазами и метастазами в мозг. В начале 2024 года актриса прошла шесть курсов химиотерапии, однако болезнь продолжала прогрессировать.

Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания.

Прощание с актрисой прошло 14 января на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова. Отпевание прошло в Храме Святителя Николая на Трех горах. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли наследственное дело спортивного комментатора Василия Уткина.