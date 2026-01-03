У проигравшей квартиру Долиной один за другим отменяются концерты

Сольный концерт Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта 2026 года в Московском международном Доме музыки, был отменен. Как пишет KP.RU , продажи билетов, стартовавшие полгода назад, остановлены, что стало первой крупной отменой в новом году для певицы.

Как удалось выяснить, к концу декабря было реализовано лишь около 15% билетов в зале, рассчитанном на 1716 мест. Согласно инсайдерской информации, организаторы опасаются, что к началу марта не удастся заполнить зал, и в настоящее время ищут более позднюю дату для переноса мероприятия.

Этот случай не первый: ранее по схожим причинам был отменен концерт Долиной с той же программой в Туле, где, несмотря на заявленные продажи, фактическая активность была низкой.

В расписании певицы остаются концерты в клубных форматах в московских барах и выступление в петербургском БКЗ «Октябрьский» 25 февраля, продажи на которое, по данным, приближаются к 50%. Также Долина продолжает играть в спектаклях Театра на Таганке, где залы в январе заполнены примерно на 70%. В индустрии продолжаются дискуссии о том, мог ли повлиять на интерес публики громкий квартирный скандал, участницей которого стала певица в 2025 году.

Примечательно, что Долина даже после скандала и проигрыша в суде выбрала оригинальный формат новогодних пожеланий для зрителей. В рамках праздничного выпуска юмористической программы «Кстати» на платформе VK Video артистка пожелала, чтобы наступающий 2026 год, символом которого является Лошадь, прошел без неожиданных проблем.

После исполнения музыкального номера Долина кратко обратилась к аудитории.

«Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!» — сказала певица, после чего быстро покинула сцену.

Это образное поздравление стало ее главным напутствием на предстоящий период. Судя по опубликованным КП данным, пожелание у артистки совсем не сбывается.

Напомним, в прошлом году разразился громкий скандал с недвижимостью Ларисы Долиной. Певица стала жертвой изощренной мошеннической схемы: под давлением телефонных аферистов она не только перевела им личные сбережения, но и продала свою элитную пятикомнатную квартиру в Москве, передав преступникам более 200 миллионов рублей. Ситуация осложнилась тем, что на объект недвижимости нашлись реальные покупатели, которые выплатили деньги и теперь претендуют на жилье.

Сделку изначально признали недействительной, но покупательница Полина Лурье оспорила решение уже в Верховном суде. Звезда проиграла. Ее также по итогу обязали выселиться из спорной квартиры в Хамовниках.

Ранее сообщалось, что иск на 15 млн рублей по делу Долиной остался без удовлетворения.