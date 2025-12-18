У Сафонова была шпаргалка с картой ударов игроков «Фламенго»

Тренеры вратарей ПСЖ Борха Альварес и Николас Кузен помогли российскому голкиперу Матвею Сафонову блестяще сыграть в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго».

Парижане выиграли трофей после серии пенальти, в которой россиянин отразил четыре удара подряд и стал главным героем матча.

Специалисты заготовили для Матвея подробную шпаргалку с картой вероятных ударов игроков «Фламенго». «Документ» выглядел очень солидно: были распечатаны фотографии игроков бразильского клуба, про каждого из них была указана подробная информация. Кроме того, чтобы вратарю было проще ориентироваться, тренеры зачеркнули досье игроков, которые вряд ли подойдут к точке.

Тренеры точно предсказали удары Сауля и Луиса Араужо. Но, конечно, решающим фактором стало мастерство российского голкипера.

Нужно понимать, что тренеры любой команды готовят для голкипера информацию в случае возможной серии пенальти. Просто специалисты из ПСЖ подошли к этому заданию максимально основательно.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал совместную фотографию с Матвеем Сафоновым.