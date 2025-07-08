У сборной России по хоккею самый высокий рейтинг ИИХФ после трех лет неучастия в международных соревнованиях

Первое место в нем занимает сборная США, выигравшая чемпионат мира, — 3985 очков. При этом наибольший рейтинг среди всех команд у сборной России (4030 очков), но она указана отдельной строкой, так как уже в течение трех лет не принимает участия в международных соревнованиях.

Второе место в рейтинге занимает финалист чемпионата мира сборная Швейцарии (3975), команда Канады опустилась на третье место (3935).

Сборная Белоруссии, вместе с Россией отстраненная от официальных турниров, имеет 3205 рейтинговых очков. По этому показателю она занимает 15-е место.

ИИХФ окончательно отстранила сборную России от участия в Олимпийских играх. Место мужской и женской команд заняла сборная Франции. Гражданином этой страны является президент ИИХФ Люк Тардиф.