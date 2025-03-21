У семьи футболиста Дзюбы насчитали в РФ недвижимости более чем на 1 млрд руб.

Футболисту Артему Дзюбе официально в России не принадлежит никакая недвижимость, зато у его семьи насчитали объектов более чем на 1 млрд руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Только у отца спортсмена Сергея Дзюбы есть во владении несколько квартир в Москве. Две из них находятся рядом на Мосфильмовской улице, их площадь составляет 350 кв. м, а цена переваливает за 600 млн руб. В Гольяново у него есть скромная квартирка с ценой всего лишь в 12,5 млн. А вот дом и участок в Подмосковье, которые находятся в коттеджном поселке «Усадьба Жодочи», экспертами оцениваются в 350 млн руб.

У матери футболиста все гораздо скромнее. На нее записана квартира на улице Вавилова площадью 99 кв. м, а также отдельная кладовая. Вся другая недвижимость, которая была записана за ней, уже продана. При этом на самом Артеме Дзюбе не числится вообще никаких объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал рекордсменом России по забитым голам. Это произошло по итогам товарищеской встречи с командой Гренады, во время которой российские футболисты сумели забить в ворота соперников пять мячей.