У шансонье Михаила Бублика сорвался концертный тур в России

Концерты украинского и российского шансонье Михаила Бублика спешно переносят на осень, сообщает SHOT.

Всего артист планировал провести тур из 11 концертов в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону и городах Черноземья.

Однако у Бублика возникли проблемы с возвращением в Россию из-за неоднозначной позиции по СВО. Хотя ранее уроженец Мариуполя в целом поддерживал действия российских властей на Донбассе.

Михаил Бублик является протеже Аллы Пугачевой, которая благосклонно высказывалась о творчестве тогда еще молодого исполнителя. В 2010 году Бублик перебрался в Россию.

Ранее в российских городах отменяли концерты дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.