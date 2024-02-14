У шансонье Михаила Бублика сорвался концертный тур в России
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Концерты украинского и российского шансонье Михаила Бублика спешно переносят на осень, сообщает SHOT.
Всего артист планировал провести тур из 11 концертов в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону и городах Черноземья.
Однако у Бублика возникли проблемы с возвращением в Россию из-за неоднозначной позиции по СВО. Хотя ранее уроженец Мариуполя в целом поддерживал действия российских властей на Донбассе.
Михаил Бублик является протеже Аллы Пугачевой, которая благосклонно высказывалась о творчестве тогда еще молодого исполнителя. В 2010 году Бублик перебрался в Россию.
Ранее в российских городах отменяли концерты дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.