У солистки «Миража» Светланы Разиной родились лисята

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина спасла двух лис со зверофермы и построила для них просторный вольер, сообщает The Voice. Певица тратит около 5 тыс. рублей в месяц на корм для одного питомца. Ее забота о животных дала результат: 8 апреля одна из лис родила пятерых лисят.

Разина поделилась видео с лисой и новорожденными лисятами в своем блоге. Однако ветеринарный врач посоветовал ей рассадить малышей в соседние вольеры, чтобы избежать возможной агрессии со стороны матери. Специалист объяснил, что иногда животные в стрессовой ситуации могут проявлять неожиданное поведение, и певица решила последовать рекомендации специалиста.

Помимо заботы о животных, Разина в последнее время активно комментирует и свои отношения с коллегами по цеху. Она призналась, что нормально общалась только с Ириной Салтыковой. А вот Наталью Ветлицкую экс-солистка назвала самой стервозной участницей «Миража». По ее словам, с Ветлицкой у нее никогда не складывались теплые отношения.

