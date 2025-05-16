Тимощуку на Украине предъявили обвинение: экс-звезде «Зенита» грозит до 12 лет тюрьмы

На Украине против экс-футболиста и тренера «Зенита» Анатолия Тимощука возбудили дело о финансировании ВС РФ — ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины и нынешний член штаба петербургского «Зенита», оказался в центре уголовного преследования на родине. Киевская прокуратура подозревает его в финансировании военных формирований России, что квалифицируется как государственное преступление по статье 111-2 УК Украины.

Стоит отметить, что еще в 2022 году Тимощука лишили всех национальных титулов и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Тимощук попытался оспорить это решение, однако Спортивный арбитражный суд признал недопустимым лишение его титулов задним числом.

Теперь дело приняло уголовный оборот. В случае обвинительного приговора Тимощука может ждать от 10 до 12 лет тюрьмы с запретом на профессиональную деятельность сроком до 15 лет (правда, если он вернется на Украину). При этом он по-прежнему продолжает работать в российском клубе и лично ситуацию не комментирует.

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