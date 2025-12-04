Участие игроков НХЛ в Олимпиаде оказалось под угрозой срыва из-за нерасторопности итальянских строителей

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что участие игроков лиги в Олимпийских играх 2026 года все еще находится под вопросом, передает Daily Faceoff.

Проблема заключается в том, что в Милане еще недостроена ледовая площадка с североамериканскими размерами.

«Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности того, что каток не будет достроен. Если каток не будет достроен, хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду», — сказал Дейли.

В последний раз игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх в 2014 году. В июле НХЛ, профсоюз игроков и Международная федерация хоккея подписали соглашение об участии хоккеистов заокеанской лиги в двух следующих Олимпиадах.

Российские хоккеисты в любом случае не примут участие в Играх-2026 из-за отстранения ИИХФ.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Сан-Хосе».