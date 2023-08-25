Участники чемпионата России по гребному слалому в восторге от подмосковного канала

За награды борются более 400 спортсменов. Соревнования такого уровня Подмосковье принимает впервые. Это стало возможным благодаря спортивному сооружению, который был торжественно открыт на днях.

«Впечатления просто космические. Словами это сложно передать. Очень хорошо, что канал открыли, все очень нравится. Сделали все для спортсменов. Масштабы огромные», — отмечает член сборной России Кирилл Губарев.

Мнение спортсмена единодушно разделяют и другие участники соревнований.

Ранее сообщалось, что подмосковный спортсмен выиграл престижный ультразабег.