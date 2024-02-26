Участники из двенадцати городов приняли участие во всероссийском турнире по чир спорту в Подмосковье
Фото: [Валерия Ерофеева/РИАМО/Ерофеева Валерия]
В подмосковных Химках состоялись всероссийские соревнования по чирлидингу «Я люблю тебя, Россия». Участие в турнире приняли около восьмидесяти коллективов из двенадцати городов, сообщило РИАМО.
Спортсмены выступали в командах и дуэтах. Их профессионализм оценивало экспертное жюри по различным критериям, в том числе по сложности, синхронности и оригинальности выступлений.
Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и памятными подарками.
Турнир «Я люблю тебя, Россия» проходит уже восемнадцать лет подряд. В текущем году участие в соревнованиях приняла команда из Донецкой Народной Республики.
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