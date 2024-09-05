Участница Олимпиады в Париже умерла после того, как ее поджег бойфренд

Угандийская спортсменка Ребекка Чептегеи, участвовавшая в Олимпиаде в Париже, умерла в больнице после поступления с ожогами 75% поверхности тела. В воскресенье, 1 сентября, на нее напал ее бойфренд, обливший 33-летнюю женщину бензином и поджегший ее. О ее смерти сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Уганды.

Конфликт между Чептегеи и ее молодым человеком произошел на фоне спора о земельном участке.

Мужчина после инцидента также был госпитализирован, однако его ожоги оказались значительно менее серьезными. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, его состояние постепенно стабилизируется.

Полиция проводит расследование. Глава Олимпийского комитета Уганды охарактеризовал убийство как жестокое, трусливое и бессмысленное.

Ребекка Чептегеи родилась 22 февраля 1991 года и начала свою спортивную карьеру в 2010 году, приняв участие в чемпионате мира по бегу по пересеченной местности в Польше, где заняла 38-е место.

В 2022 году она завоевала золото на чемпионате мира по горному и трейловому бегу в Чиангмае, Таиланд.

На прошедших Олимпийских играх в Париже Чептегеи заняла 44-е место в женском марафоне.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Великобритании продал на аукционе свои вязаные плавки.