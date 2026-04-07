Участница венгерского шоу «Холостяк» Аннабелла Ловас найдена мертвой на курорте в Испании

32-летняя звезда венгерской версии шоу «Холостяк» Аннабелла Ловас, пропавшая несколько месяцев назад, найдена мертвой, сообщает StarHit. Тело девушки обнаружили в начале марта на одном из курортов Испании.

По данным источника, тело девушки было обнажено наполовину. Близкие опознали в погибшей звезду реалити-шоу.

Аннабелла пропала еще в ноябре 2025 года. Перед исчезновением она удалила все свои аккаунты в социальных сетях. В отеле на Гран-Канарии ее нашли, но через несколько дней она снова исчезла. Поиски с использованием беспилотников и вертолетов не дали результатов — следов личных вещей девушки обнаружить не удалось.

Идентифицировать тело сразу не получилось из-за отсутствия отпечатков пальцев. Однако полиция зафиксировала характерные татуировки на плече и спине.

Судебно-медицинские эксперты не смогли установить точную причину смерти из-за отсутствия достоверных образцов ДНК. Тогда полицейские отправили в Интерпол образец зуба, который совпал с данными стоматологической карты Ловас.

Следствие предполагает, что смерть была насильственной. Также не исключается версия о том, что модель свела счеты с жизнью. По мнению представителей правоохранительных органов, девушка могла погибнуть в другом районе в результате несчастного случая, а паводковые воды унесли ее тело в Эль-Берриэль.

Ловас прославилась в 2021 году, приняв участие в венгерской версии четвертого сезона шоу «Холостяк». Она боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота. Благодаря проекту девушка раскрутила свои социальные сети, где делилась деталями жизни и откровенничала о борьбе с раком груди.

