Удаленный бразилец из «Ростова» признал объективность судейства в матче с «Акроном»

Вингер «Ростова» Роналдо в беседе с «РБ Спорт» высказался по поводу матча 14-го тура РПЛ с «Акроном».

Игра завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0. Единственный мяч форвард «Акрона» Жилсон Беншимол забил с пенальти, который был назначен за фол Роналдо. В этом эпизоде бразилец получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Я тянулся к мячу, не видел соперника. Он выставил ногу вперед. Это мог быть пенальти, но нарушение было не на желтую карточку. В любом случае я не думаю, что арбитр судил в чью-либо сторону, он был объективным», — прокомментировал Роналдо решение арбитра Яна Бобровского.

Также бразилец отметил, что в раздевалке партнеры поддержали его.

Резонансным стал другой эпизод матча в Ростове. Форвард хозяев Егор Голенков забил ответный матч, а судьям на ВАР потребовалось 10 минут, чтобы рассмотреть эпизод и отменить взятие ворот из-за офсайда.