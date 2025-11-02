VAR потребовалось 10 минут, чтобы отменить гол «Ростова» в матче с «Акроном»

Второй тайм матча 14-го тура РПЛ «Ростов» — «Акрон» (0:1) затянулся более чем на 15 минут. В компенсированное время вошли, в том числе, 10 минут, которые потребовались на рассмотрение гола ростовчанина Егора Голенкова.

В РФС объяснили, что ни один из доступных ракурсов не позволял найти быстрое решение. Поиск правильного стоп-кадра потребовал столь долгой паузы в игре. Видеоарбитрами на матче работали Алексей Сухой и Ранэль Зияков.

На 79-й минуте «Акрон» открыл счет после гола с пенальти Жилсона Беншимола. При этом «Ростов» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Роналдо. Вскоре Егор Голенков отправил мяч в ворота «Акрона», но он был отменен после просмотра ВАР. Также из-за офсайда был отменен гол ростовчанина Антона Шамонина уже в компенсированное время.

Победа позволила «Акрону» догнать «Ростов» в турнирной таблице. У обеих команд по 15 очков.

