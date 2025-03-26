Ударившего соперника 15-летнего лыжника дисквалифицировали до конца сезона

15-летнего лыжника Георгия Филатова дисквалифицировали до конца сезона после инцидента на соревнованиях в Удмуртии, сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На соревнованиях «Быстрая лыжня» в селе Якшур-Бодья Филатов споткнулся об упавшего перед ним 13-летнего Вадима Курышкина. Поднимаясь, Георгий ударил соперника ногой по голове.

Филатову запретили участвовать в соревнованиях до конца сезона, а результаты его команды, поскольку это была эстафетная гонка, аннулированы. По словам Вяльбе, юный спортсмен до сих пор не извинился за свой проступок.

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