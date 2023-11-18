УЕФА отказалась проводить минуту молчания перед началом игры сборных Израиля и Польши

Однако футболисты обеих команд решили по-своему: спортсмены вышли на поле и первую минуту матча замерли на месте, почтив, таким образом, минутой молчания память жертв теракта 7 октября в приграничных районах Израиля от рук боевиков ХАМАС.

К настоящему времени УЕФА демарш игроков сборных Польши и Израиля никак не прокомментировала.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».