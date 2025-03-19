УЕФА уличили в подделке видео с отмененным голом в ворота «Реала»

Специалист по видеомонтажу Алекс Солер прокомментировал для издания Marca эпизод с незасчитанным пенальти Хулиана Альвареса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».

В послематчевой серии пенальти гол Альвареса был отменен: арбитры усмотрели у нападающего двойное касание мяча при исполнении удара. В итоге «Реал» выиграл серию пенальти и прошел в четвертьфинал.

«Я разбираюсь в монтаже. Когда я посмотрел ролик, он показался мне необычным. Качество изображения слишком низкое, а тени, похоже, пропадают. Это вызывает у меня сильные подозрения. У меня нет разумного объяснения. Исходя из всех этих моментов, я предполагаю, что видео было отредактировано», — заявил Солер.

Споры об отмененном голе Альвареса продолжаются. В частности, высказывалось мнение, что футболист коснулся мяча двумя ногами одновременно, и в этом случае гол нужно было засчитывать.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» получат премиальные за победу над «Зенитом» в пятикратном размере.