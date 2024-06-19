Лидер группы «7Б» Демьян считает, что Ротару отвернулась от России из-за потери элитной виллы

Лидер группы «7Б» Иван Демьян дал интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать», где затронул поведение певицы Софии Ротару, которая неожиданно для многих отвернулась от России. Беседу с музыкантом публикует интернет-издание «Абзац» .

Артист в ходе интервью обратил внимание на схожесть поведения Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Это две состоявшиеся звезды эстрады, которые по сей день вызывают большой интерес, несмотря на переезд за границу. Исполнительницы обе имеют элитную недвижимость в РФ, и обе, можно сказать, ее лишились. Пока примадонна не может продать свои дачи и замки, и не имеет к ним доступа, Ротару вспоминает про свое имущество. Уроженка Украины лишилась замка в Ялте в один момент.

«Это можно сравниватьс Примадонной. Россия ее приподняла в небеса, только нимба не хватало. Но она переобулась. Сейчас отдыхает, живет за рубежом. Поступок и этой и той абсолютно не одобряемый мной и неправильный», — высказался Демьян.

Напомним, Крым вернулся в состав России, после чего София Ротару и лишилась недвижимости. Она забросила свой отель в Ялте «Вилла София», но у нее еще оставались инструменты заработка в России. В 2019 году певица приняла участие в «Песне года», она получает пенсию и носит звание Народной артистки СССР. Сейчас ей 76 лет, она уехала из России и публично выступила против СВО.

Ранее сообщалось, что в Крыму захотели превратить виллу Ротару в госпиталь.