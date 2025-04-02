Уехавшего из России скандального актера Панина обязали погасить долги матери

Суд признал обязательство скандально известного актера Алексея Панина* погасить долг в размере 167 тыс. руб. по кредитной карте, оформленной его умершей матерью Татьяной Власовой, сообщило РИА Новости.

Власова открыла кредитную карту с лимитом 170 тыс. руб. в 2019 году. После ее смерти в 2021 году долг на карте вырос до 167 119,13 руб., еще около 6 тыс. руб. составили проценты.

Банк, предоставивший кредит, обратился в суд с иском, аргументируя это тем, что Панин является законным наследником и, следовательно, обязан взять на себя финансовые обязательства, возникшие после смерти матери. Суд удовлетворил иск, и теперь актер обязан погасить задолженность, включая расходы по государственной пошлине.

Помимо долга по кредитной карте материи, у Панина имеется задолженность по другим кредитам, которая составляет более 411 тыс. руб. В отношении него был выдан исполнительный лист на сумму 2355 руб. и еще 1 тыс. руб.

Панин известен не только своими ролями в таких фильмах, как «Жмурки» и «Мираж», но и участием в различных скандалах, включая инциденты с пьяными дебошами и оскорблениями полицейских.

В мае 2023 года МВД России объявило Панина в розыск за оправдание терроризма, после чего Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. Министерство юстиции РФ признало Панина иностранным агентом. В настоящее время актер проживает в США.

Ранее сообщалось, что организатор убийства военкора Владлена Татарского Дарья Трепова** накопила 270 тыс. руб. долгов после осуждения за терроризм.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом.

** Внесена в перечень террористов и экстремистов.