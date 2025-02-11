Уехавший в США актер Бурковский продал свою квартиру в Москве за 80 млн руб.

Актер Андрей Бурковский, который уехал в США после начала специальной военной операции, продал свою большую квартиру в Москве, тем самым окончательно разорвав связи с Россией, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как стало известно, 41-летний артист распрощался с четырехкомнатным жильем вблизи метро «Аэропорт». Новым владельцам квартира площадью 130 кв. м обошлась приблизительно в 80 млн руб., что эквивалентно $820 тыс.

Бурковский покинул Россию в конце 2022 года и стал сдавать свое помещение в аренду. В настоящее время он проживает и работает в Нью-Йорке, но не отказывается от участия в российских проектах, если гонорар его устроит.

По данным SHOT, актер начал зарабатывать на русском методе в США, предлагая курсы по «системе Станиславского». На занятиях он делится опытом работы в МХТ им. А.П. Чехова, где провел 15 лет. Обучение проходит на Манхэттене и длится два месяца, за 16 уроков Бурковский просит $2 тыс. (около 195 тыс. руб.), максимум — 16 участников.

Ранее сообщалось, что актер «Подольских курсантов» Марк Вдовин нашел мертвого мужчину под дверью.