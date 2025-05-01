В Словакии прошла акция протеста против выступления российской певицы Нетребко

Концерт оперной певицы Анны Нетребко прошел в Братиславе в среду, 30 апреля. Перед ее выступлением десятки людей устроили протест против мероприятия. Об этом сообщило РИА Новости.

Нетребко выступала 30 апреля в Словацком национальном театре. На площади перед зданием собралось несколько десятков человек. Они в своих речах осуждали певицу за то, что она публично не поддержала Украину и не выступила с резкой критикой действий России. Они также скандировали «Нам не нужна Нетребко!» и «Позор зрителям!».

Помимо этого, участники акции протестовали против действий Роберта Фицо, премьер-министра Словакии. Он собрался посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Все протестное мероприятие было организовано движением «Открытая культура».

Ранее сообщалось, что в Словакии собрали более 350 тыс. подписей за отмену антироссийских санкций. Вслед за этим в администрацию словацкого правительства будет передана петиция с требованием провести референдум об отмене санкций, введенных против России. Такие действия предпринимают политические партии в стране.