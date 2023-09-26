Не только Ткаченко: российские знаменитости, которые стали жертвами мошенников

Может показаться, что известным людям не грозят никакие проблемы. Большие доходы позволяют им работать с лучшими юристами, застраховать свою жизнь и имущество — все это делает их уверенными в себе и своем положении. Но часто именно этой уверенностью и пользуются злоумышленники.

Рассказываем о российских звездах, которые пострадали от мошенников.

Артем Ткаченко

Знаменитый актер Артем Ткаченко потерял 200 тыс долларов и шесть млн рублей, которые передал знакомому для развития совместного криптобизнеса. Он считает, что стал жертвой мошенников.

Ткаченко вложил первые деньги еще в 2021 году и ежемесячно зарабатывал неплохие деньги. Со временем артист стал получать все меньше, а в какой-то момент поступления и вовсе приостановились.

Александр Кержаков

Известный футболист Александр Кержаков пострадал от действий мошенников в крупном бизнесе. Воронежский бизнесмен украл у него целых 330 млн рублей.

Все началось, когда Кержаков решил вложиться в строительство перерабатывающего завода. Его ввели в заблуждение, а завод так и не ввели в эксплуатацию. Виновного в крупном мошенничестве посадили на четыре года.

Стас Михайлов

«Стас Михайлов пригрел мошенника» — именно такие заголовки появились в далеком 2012 году, когда барабанщик популярного российского артиста обманул его на 20 тыс долларов.

Как сообщают СМИ, Сергей Попов украл деньги, которые Михайлову передали в качестве первого взноса при покупке квартиры. Позже покупатель передумал и попросил вернуть ему уплаченную сумму. Но Попов так и не передал эти деньги певцу.

Вера Брежнева

Российская певица Вера Брежнева столкнулась с мошенниками в 2015 году. Тогда она выступила на концерте во Владивостоке, а ее менеджер взял с организаторов гарантийное письмо об оплате. Певице не выплатили обещанный остаток гонорара в размере 235 тысяч рублей.

Это не единственный раз, когда Брежнева натыкалась на мошенников. От ее имени мошенники собирали деньги на концерт в Симферополе, о котором она ничего не знала, а также продавали китайскую косметику с ее изображением.

Ранее в Центробанке придумали способ рассекречивать мошенников.