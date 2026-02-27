UFC может потерять 30 млн долларов из-за турнира в Белом доме

Президент и главный операционный директор «ТКО Групп Холдингс» Марк Шапиро рассказал, что организация турнира UFC в Белом доме обойдется примерно в $60 млн, но расходы могут и возрасти. При этом промоушен может потерять до $30 млн.

Турнир по смешанным единоборствам должен состояться в Вашингтоне 14 июня 2026 года. Инициатором мероприятия стал президент США Дональд Трамп, которому в этот день исполнится 80 лет. В августе прошлого года глава UFC Дана Уайт подтвердил, что проведение турнира согласовано.

Ожидается, что бойцы будут выходить в пентагон прямо из Овального кабинета. Дана Уайт заявил, что кард турнира уже полностью сформирован, однако еще ни один участник мероприятия не был объявлен официально.

Ранее грузинский боец Мераб Двалишвили заявил, что его матч-реванш с Петром Яном не пройдет во время турнира в Белом доме. Двалишвили утверждает, что организаторы не хотят видеть на мероприятии российских бойцов.