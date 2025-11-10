«Обещали взорвать машину»: адвокат Долиной сообщила о поступивших певице угрозах

Фото: [ Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф ]

Адвокат народной артистки РФ Ларисы Долиной заявила, что в его адрес и адрес певицы поступали угрозы убийством, передает РИА Новости.

По словам юриста Ксении Апариной, по факту угроз были возбуждены уголовные дела, однако в настоящее время их производство приостановлено.

Из-за серьезности угроз, отмечается агентство, Долиной пришлось обращаться за получением государственной защиты. Личности лиц, угрожавших певице, до сих пор не установлены.

Злоумышленники требовали от артистки прекратить участие в расследовании дела о мошенничестве и продаже квартиры. В частности, певице угрожали взрывом ее автомобиля.

Накануне суд подтвердил, что Долина является законной владелицей элитной квартиры, расположенной в Хамовниках. Установлено, что артистка продала недвижимость по значительно заниженной стоимости матери-одиночке Полине Лурье.

Следствие установило, что эта сделка состоялась по указанию мошенников. Адвокат Лурье со своей стороны заверила, что ее доверительница намерена продолжать борьбу за право собственности на спорную квартиру.

Ранее сообщалось о смерти дроппера, обналичившего 15 млн руб. в рамках аферы с квартирой Ларисы Долиной.