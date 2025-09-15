Угуев посвятил победу на чемпионате мира не поехавшему на турнир из-за проблем с визой Садулаеву

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 кг и посвятил свою победу двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву.

Самый титулованный борец современности Садулаев не смог принять участие в турнире в Загребе из-за проблем с визой. Ранее по этой же причине Русский Танк пропустил чемпионат Европы в Словакии.

«Посвятить победу я хочу капитану нашей команды Абдулрашиду Садулаеву — к сожалению, не получил он шенген и не смог здесь побороться, хотя на этот чемпионат мира он настраивался, как на Олимпиаду. Режимил, тренировался, пахал больше всех. Я убежден, что Рашид по-прежнему мотивирован, и он обязательно своей цели добьется», — сказал Угуев.

В финале россиянин уверенно победил иранца Ахмада Мохаммада. Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира. Первые два титула он завоевал в категории до 57 кг, в этом же весе стал олимпийским чемпионом.

