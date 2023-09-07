Уизерспун, Ди Каприо и другие: у этих голливудских звезд до жути милые и необычные питомцы

Иностранные звезды привлекают к себе много внимания. Они любят выделяться своими талантами, неповторимым стилем и яркими появлениями на публике. Но некоторые знаменитости решили удивить даже своими домашними животными

Рассказываем о необычных питомцах известных людей.

Ослики Риз Уизерспун

Сложно поверить, но популярная американская актриса Риз Уизерспун завела двух маленьких осликов — Тонки и Хонки. Уизерспун призналась, что считает их очень милыми.

Фото: [ Willy Sanjuan/AP/ТАСС ]

Интересно, что это не единственные необычные животные, которых приютила артистка. Помимо осликов у нее также есть свиньи, козы и цыплята.

Черепашка Леонардо Ди Каприо

Звезда фильмов «Титаник», «Авиатор» и «Начало» Леонардо Ди Каприо завел себе черепаху. Причем купил он не маленькую, а семилетнюю, да еще и весом в 20 кг.

Фото: [ EPA/ТАСС ]

Решение приобрести необычного питомца — не просто развлечение. Ди Каприо очень ответственно относится к природе и даже прославился как экоактивист и зоозащитник. Кажется, черепахе крупно повезло с хозяином.

Альпака Николь Кидман

Знаменитая американская актриса и звезда фильма «Мертвый штиль» Николь Кидман не только снимается в голливудских блокбастерах. Оказалось, что свободное время звезда проводит с альпака — милыми животными, которые напоминают очень пушистых лам.

Фото: [ Vianney Le Caer/AP/TASS ]

Кидман завела нескольких альпака на своей ферме. Она призналась, что ей очень нравятся их длинные шеи и ресницы.

Минипиги Дэвида Бекхэма

Всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм тоже удивил общественность своими питомцами. Он — счастливый владелец миниатюрных свинок. Их ему подарила его жена Виктория.

Фото: [ Peter Joneleit/Zuma/ТАСС ]

Бекхэм оценил необычный подарок и дал минипигам забавные имена — Порки и Пинки.

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