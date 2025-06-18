Украина пытается сорвать матч сборной России

Сообщение о переговорах по поводу товарищеского матча между сборными России и Чили вызвало тревогу у украинского консульства в Сантьяго, пишет Sport24.

По данным источника издания, украинские дипломаты направили официальное письмо в чилийскую федерацию футбола с призывом не проводить товарищеский матч с «агрессором».

В письме предлагается избегать любых форм сотрудничества с российской стороной в сфере спорта.

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад накануне подтвердил факт переговоров о товарищеском матче с Россией в ноябре этого года.

Ранее стало известно, что бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес может вернуться в РПЛ. Телеграм-каналу Sport Baza стало известно о переговорах футболиста с московским «Торпедо».