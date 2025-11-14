Украина усложнила себе задачу попадания на чемпионат мира после разгрома от Франции

Сборная Франции разгромила команду Украины в отборочном матче чемпионата мира со счетом 4:0.

Украинская защита сумела продержаться первый тайм, а во втором Килиан Мбаппе оформил дубль, добавив к нему голевую передачу. Кроме форварда «Реала», в составе сборной Франции отличились полузащитник «Баварии» Майкл Олисе и нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике.

Франция набрала 13 очков в пяти матчах, досрочно заняла первое место в группе D и завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года. Украина же опустилась на третье место в группе. У нее семь очков, как и у сборной Исландии, обыгравшей в гостях Азербайджан со счетом 2:0.

Теперь для попадания в стыковые матчи Украине обязательно нужно обыгрывать Исландию в заключительной игре группового турнира. Ничья выведет в стыки Исландию из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Матч пройдет 16 ноября в Варшаве.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему украинкой сборной так важно отобраться на чемпионат мира.