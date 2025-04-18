Украина ввела санкции против трех олимпийских чемпионов из России
Зеленский включил в санкционный список выдающихся российских спортсменов
Фото: [Никита Нагорный/соцсети]
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех олимпийских чемпионов из России — Софьи Великой, Елены Вяльбе и Никиты Нагорного.
Также в санкционный список включены экс-чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Руслан Проводников.
Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины, запрет на въезд на территорию страны, аннулирование лицензий и другое.
Из перечисленных спортсменов наиболее активную общественную деятельность ведет гимнаст Никита Нагорный, который возглавляет спортивное направление в «Движении Первых».
Ранее стало известно, что Евросоюз не собирается отменять санкции в отношении российских авиакомпаний.